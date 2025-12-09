CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Riva'da

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Riva'da

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Gaziantep FK maçının hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'in performansı nedeniyle Riva'ya geldi. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 16:23
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Riva'da

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Gaziantep FK maçının hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'in performansıyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüşmek üzere Riva'ya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı kulüp, mücadelenin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla mücadelenin hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'in yönetimi hakkında eleştirilerde bulundu.

Bugün de Başkan Serdal Adalı ve Asbaşkan Kaan Kasacı, TFF'nin Riva tesislerine giderek Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle konu hakkında görüşme kararı aldı.

Başkan Adalı, saat 16.00 civarı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne giriş yaptı.

3 büyükler yarışa girdi! Transfer...
TFF Başkanı'ndan G.Saray-Samsunspor maçı yorumu!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor | CANLI YAYIN
Yapay zekadan Monaco-G.Saray tahmini!
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray karşılaşması Fethiye’de! Galatasaray karşılaşması Fethiye’de! 16:51
Malatya’dan 7 sporcu milli takımda! Malatya’dan 7 sporcu milli takımda! 16:42
Van Spor FK'da Osman Zeki Korkmaz dönemi! Van Spor FK'da Osman Zeki Korkmaz dönemi! 16:34
Serdal Adalı Riva'da Serdal Adalı Riva'da 16:23
Arca Çorum FK hazırlıklara başladı! Arca Çorum FK hazırlıklara başladı! 16:17
Bodrum FK gurbette eridi! Bodrum FK gurbette eridi! 16:02
Daha Eski
Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor! Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor! 15:50
3 büyükler yarışa girdi! Transfer... 3 büyükler yarışa girdi! Transfer... 15:37
Beşiktaş taraftarına Trabzon yasağı Beşiktaş taraftarına Trabzon yasağı 15:09
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları! Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları! 15:05
Anadolu Efes'te kriz büyüyor! Anadolu Efes'te kriz büyüyor! 14:42
Yapay zekadan Monaco-G.Saray tahmini! Yapay zekadan Monaco-G.Saray tahmini! 14:41