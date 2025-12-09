Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan yabancı VAR hakemi talebi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF yönetimiyle görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Serdal Adalı'nın sözleri;

"YABANCI VAR İSTİYORUZ"

Serdal Adalı: "MHK başkanımızın kendisine de söyledim. 6 ay önce MHK başkanımız ile ne düşünüyorsam, bugün de onu düşünüyorum. İyi bir insan olabilir, iyi bir iş yapmaya çalışabilir ama altında çalışan ekibi hakim olduğunu düşünmüyorum.

Özellikle VAR hakemleri konusunda... Hakem operasyonları ile ilgili, hakem eksilmesi var. Hakem eksilmesi varken takviye lazım. Daha önce de söyledim, bugün tekrar ettim.

Saha içinde yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz, güveniyoruz da ama özellikle üstüne basa basa, resmi talep mi dersiniz, ne dersiniz, ikinci yarıda yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor. Bugün federasyon başkanı da VAR'daki hataların telafisinin olmadığını söyledi."

"SİNİR UÇLARIMIZLA OYNUYORLAR"

"İlk yarı bitiyor, 2-3 maç kaldı. Bizim lehimize bir hata yapıldı mı, ben hatırlamıyorum. Onlar da hatırlamıyorum. Ama maalesef hatalar Beşiktaş'ın aleyhine oluyor. Kabul edilebilir bir şey değil, sinir uçlarımızla oynuyorlar."

"İKİNCİ YARIYA YABANCI VAR İSTEĞİMİZİ İLETTİK"

"Bir tane Beşiktaş'ın lehine hata söyleyin dedim, yok, hatırlamıyorum, onlar da hatırlamıyorlar. Herhalde Türkiye'de camianın, tüm camialar içerisinde hakkını en ciddi şekilde arayan biziz. Bundan yana içleri rahat olsunlar. İkinci yarıya yabancı VAR hakemi ile başlamak istediğimizi federasyona ilettik. Yabancı VAR'la hiçbir kulüp bu kadar şikayet etmedi. 170-180 hakemi görevden el çektirdiniz, ne yapacaksınız? Aklın yolu bir."

"JOTA 2 AY YOK"

"Lehimize bir şey istemiyoruz ama aleyhimize de olmasın. Bizim penaltı beklentimiz var, Gaziantep'in de oldu. Sakatlanmış, bizde de Jota en az iki ay yok!" dedi.