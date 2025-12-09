CANLI SKOR ANA SAYFA
A Milli Takımımızın Romanya ile oynayacağı maçın stadyumu belli oldu!

A Milli Takımımızın Romanya ile oynayacağı maçın stadyumu belli oldu!

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu ilk maçında Romanya ile oynayacağı maçın Beşiktaş Park'ta oynanacağı açıklandı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 18:18 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 18:27
A Milli Takımımızın Romanya ile oynayacağı maçın stadyumu belli oldu!

ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için A Milli Futbol Takımımızın play-off turu ilk maçında Romanya ile karşılaşacağı maçın Beşiktaş Park'ta oynanacağı açıklandı. TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada,

"2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak A Millî Takımımız, bu müsabakayı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

A Millî Takımımız, Romanya karşılaşmasıyla geçmişte 67 maça çıktığı İnönü Stadyumu'nun yerine inşa edilen Beşiktaş Park'a dördüncü kez ayak basacak. Ay-Yıldızlılar, eski stattaki ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya karşısına çıktı ve maçı 1-0 kaybetti; son müsabakasında ise 3 Mart 2010 tarihinde Honduras'ı 2-0 mağlup etti. A Millî Takımımız, İnönü Stadyumu'nda oynadığı 67 maçın 29'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 16 maç ise beraberlikle bitti."

İfadelerine yer verildi.

