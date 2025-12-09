CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bodrum FK deplasmandaki mağlubiyetlerle zirve yarışında geriledi!

Bodrum FK deplasmandaki mağlubiyetlerle zirve yarışında geriledi!

Bodrum FK, üst üste gelen deplasman kayıplarıyla zirve yarışında ağır darbe aldı. İşte detaylar...

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 16:02
Bodrum FK deplasmandaki mağlubiyetlerle zirve yarışında geriledi!

1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanlarda aldığı üst üste yenilgilerin ardından yarışta büyük darbe yedi. Son olarak Bandırmaspor'a 2-0 kaybeden yeşil-beyazlılar 30 puanda kalarak 4'üncü sıraya geriledi. Dış sahada en son Manisa FK'yı 4-0'lık skorla geçen Bodrum FK, ardından oynadığı 4 deplasman maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İstanbul'da Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kalan Bodrum FK, üst üste Boluspor'a 3-0, Ümraniyespor'a 1-0 ve Bandırmaspor'a da 2-0 mağlup olarak büyük avantaj yitirdi.

Evinde topladığı art arda 7 galibiyetle topladığı puanları deplasmanda dağıtıp Süper Lig potasının tekrar 2 puan gerisine düşen Ege temsilcisinde teknik direktör Burhan Eşer deplasmanlarda yaşanan kayıpları telafi etmek için daha çok çalışacaklarını ifade etti. Yarıştan kopmadıklarını ifade eden genç teknik adam, devre arasına kadar 3 maça çıkacaklarını ve gerekli puanları toplayacaklarını söyledi. Bodrum FK, kalan 3 maçın 2'sini deplasmanda oynayacak. Bu hafta Erzurumspor'a konuk olacak yeşil-beyazlılar, Amed Sportif'i ağırladıktan sonra ilk yarının son maçında İstanbul'da Sarıyer'in rakibi olacak.

