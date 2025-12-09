CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Çorum FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı!

Çorum FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı!

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 16:18
Çorum FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı!

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ligin 16. haftasında 8 Aralık'ta sahasında lider Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, ara vermeden kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, salonda aktivasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 rondo, dar alan oyunları ve kaleli oyun çalışmaları gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, Sivasspor maçının hazırlıklarını 10 Aralık'ta yapacağı çalışmayla sürdürecek.

