MONACO GALATASARAY CANLI İZLE | Galatasaray maçı Şampiyonlar Ligi

Monaco-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'daki yol haritasını belirleyecek kritik Monaco maçına çıkıyor. Puan alması halinde büyük olasılıkla ilk 24'ü garantileyecek olan sarı-kırmızılılar, galibiyet halinde ise ilk 8 ihtimalini sıcak tutacak. Devler Ligi'nde çıktığı 3 maçta attığı 6 golle krallık yarışında ikinci sırada yer alan Victor Osimhen, sahaya ilk 11'de çıkarak takımının en önemli silahı olacak ancak Lemina, Kaan ve Singo, Fransız rakibi karşısında forma giyemeyecek. Sekizinci sıradaki Sporting Lizbon ile arasında sadece 1 puanlık fark bulunan Okan Buruk'un öğrencilerinin, 6 puanla 23. sıradaki Monaco'yu devirmek için çıkacağı maç, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte Şampiyonlar Ligi Monaco-Galatasaray maçının detayları...

MONACO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco-Galatasaray maçı, 9 Aralık Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Stade Louis II'de oynanacak karşılaşmada Galatasaray, ilk 8'e yerleşme motivasyonuyla sahaya çıkacak. Monaco, Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızlılar rakibini 2 kez mağlup ederken, Fransız ekibi de 3 defa kazandı. 1 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Bu mücadelelerde Aslan'ın 7 golüne, Monaco 12 golle karşılık verdi. İki takım son olarak 25 Ekim 2000 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelirken, Monaco evinde oynanan maçı 4-2 kazandı.

MONACO-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco-Galatasaray maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Monaco ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak. Mücadelenin 4. hakemi de Allard Lindhout olacak. Maçta VAR'da Bram Van Driessche, AVAR'da da Benjamin Brand görev alacak.

MONACO-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | TRT 1

MONACO-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Hradecky, Vanderson, Teze, Salisu, Henrique, Coulibaly, Camara, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen

Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle aldığı 9 puanla 14. sırada yer alıyor. Fransız takımı ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla 23. sırada bulunuyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı da 3-0 mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1 ve son olarak da Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenildi.

334. AVRUPA RANDEVUSU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 333 maça çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar, 119 defa sahadan galip ayrılırken, 125 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 459 kez havalandırırken, kalesinde 505 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde 127 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu mücadelelerin 32'sini kazanırken, 64 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 130 gole karşı, kalesinde 217 gole engel olamadı.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 31 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 19, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu maçların 13'ünde galibiyet alırken, 10 defa yenildi. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımını sırtlıyor. Osimhen oynadığı 3 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe'nin ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunuyor.

26 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı-kırmızılılarla üst üste 8 Avrupa kupaları maçında gol atarak kulüp tarihinde bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Cimbom'da Victor Osimhen'in dışında Yunus Akgün de 2 gol gol sevinci yaşadı.

MONACO İLE 7. RANDEVU

Galatasaray ile Monaco, Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızlılar rakibini 2 kez mağlup ederken, Fransız ekibi de 3 defa kazandı. 1 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Bu mücadelelerde Aslan'ın 7 golüne, Monaco 12 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak 25 Ekim 2000 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelirken, Monaco evinde oynanan maçı 4-2 kazandı.

FRANSIZLARLA 21. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransız takımlarıyla bugüne kadar 21 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekiplerini 7 kez mağlup ederken, 9 defa da kaybetti. 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda Cimbom 23 gol kaydederken, kalesinde 36 gol gördü. Aslan bu süreçte Monaco, Paris Saint Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile mücadele etti.

Monaco ise Türk takımlarından Galatasaray dışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadı. Fransız ekibi, Türk ekipleriyle yaptığı 12 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

LIGUE 1'DE 7. SIRADA

Bu sezon Ligue 1'de 15 karşılaşmaya çıkan Monaco, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 7. basamakta yer alıyor. Sebastien Pocognoli'nin öğrencileri, ligde son olarak deplasmanda Brest'e 1-0 yenilirken, son 5 haftada ise 1 kez kazandı.

Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde de Bodo/Glimt'i 1-0 mağlup ederken, Club Brugge'a 4-1 yenildi. Fransız ekibi, Manchester City ile 2-2, Tottenham ile 0-0 ve Pafos ile de 2-2 berabere kaldı.

Monaco - Galatasaray müsabakasının oynanacağı II Louis Stadyumu, sarı-kırmızılıların tarihinde önemli bir yere sahip. Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Süper Kupa finalinde İspanyol ekibi Real Madrid'i, Mario Jardel'in attığı altın golle 2-1 yenerek kupanın sahibi olmuştu.

İKİ TAKIMDA OYNAYAN FUTBOLCULAR

Galatasaray ile Monaco'da bugüne kadar birçok futbolcu forma giydi. Geride kalan yıllarda iki takımda; Shabani Nonda, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Henry Onyekuru, Ismail Jakobs ve Wilfried Singo top koşturdu. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz transfer döneminde Singo'yu Monaco'dan transfer etmişti.

CİMBOM'DA 6 EKSİK

Galatasaray'ın, Monaco maçı öncesinde önemli eksiklikleri bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Arda Ünyay kırmızı kart cezasından, Wilfried Singo ve Ismail Jakobs sakatlıklarından dolayı kadroda yer alamayacak. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezaları olan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da karşılaşmada oynamayacak. Kazımcan Karataş ise UEFA listesinde bulunmuyor.

MONACO TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Monaco'nun teknik direktörü Sebastien Pocognoli, turnuvada devam edebilmek için önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Bu sezon hem Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istedikleri performansı sergileyemediklerinin hatırlatılması üzerine Pocognoli, "Konsantrasyona ve olumlu kalmaya ihtiyacımız var. Yarınki maçta iyi bir sonuç almalıyız. O yüzden yarın akşamki maç bizim için önemli bir adım olacak. Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyorsak başımızı dik tutmalıyız. Önümüzde 3 maçımız olduğunu unutmamalıyız. Olumlu bakış açısını da sürdürmeliyiz." diye konuştu. Performanslarını geliştirmek istediklerini aktaran 38 yaşındaki teknik adam, "Her ne olursa olsun performansımızdan taviz vermemeliyiz. Yaşananları bir kenara bırakarak olumlu yönde gelişme göstermemiz şart. Hala oyuncularımız iyi çalışıyor, her gün sıkı antrenmanlar yapıyoruz, bazı şeyleri değiştirmek için çabalıyoruz. Daha fazla güven ve istikrar gerekiyor. Burada diğer kulüpler de var. Önümüzde karşılaşacağımız daha güçlü takımlar da var. Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak yarınki maça odaklanarak elimizden gelenin fazlasını vermemiz gerek." ifadelerini kullandı.

"İKİ TAKIM DA KAĞIT ÜZERİNDE ÇOK İYİ"

Sebastien Pocognoli, oyuncularla ilgili sert eleştiriler olduğunun hatırlatılması üzerine, "Benim için de Paris Saint-Germain'e yaklaşmak için Monaco'yu bir basamak olarak kullandığım söyleniyor. Her gün oyunculara şans vermeye çalışıyorum. Bütün oyuncuların Monaco gibi bir kulüpte oynadıklarının farkında olmalarını ve en yüksek seviyede bunu yapmalarını bekliyorum. Hırs anlamında eksikler olabiliyor. Oyuncularımda bu hırsı görmek için elimden geleni yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu. İki takımın da kaliteli kadroya sahip olduğuna değinen Pocognoli, "Yoğun ve yüksek seviyede geçecek bir maç olacak. Bireysellik ve kolektif oyun öne çıkacaktır. Bu bizim için pozitif bir şey. Önümüzdeki 90 dakikada hangi takımın iyi taraflarını sergileyeceğini göreceğiz. İki takım da kağıt üzerinde çok iyi." görüşlerini aktardı.

Sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili bilgi veren Monaco Teknik Direktörü, "Sakatlıktan dönen oyuncular var. Balogun'u bugün göreceğiz, yarınki maçta oynayabilecek durumda olup olmadığını test edeceğiz. Onun durumuna bugünkü antrenmandan sonra karar vereceğiz. Onun dışında kadrodaki diğer oyuncular yarın oynamak için uygun. Yarın mümkün olduğu kadar az kart görerek maçı bitirmemiz gerek. Sonraki müsabakaları da riske atmamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"SONUÇLARDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Kırmızı-beyazlı takımın Alman stoperi Thilo Kehrer ise bu sezon aldıkları sonuçların kendilerini memnun etmediğini dile getirdi.

Takımlarının istediği sonuçları alamadığını aktaran Kehrer, "Oyuncular olarak tüm öz güvenimizle ve inancımızla sahaya çıkmalıyız. Şu ana kadar aldığımız sonuçlardan memnun değiliz. Ancak olumlu bakış açısını sürdürerek birlik olmamız gerek. Bu zor zamanı geçmeyi bilmemiz, olumlu bir tavır takınmamız ve bir geri dönüş sağlamamız lazım." şeklinde görüş belirtti.