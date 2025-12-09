CANLI SKOR ANA SAYFA
Manchester United'ın yıldızı için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Manchester United'ın yıldızı için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Ocak transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Daha önce transferde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler bu kez Manchester United'ın yıldızı için rekabete girdi. İşte detaylar... (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 18:24
Manchester United'ın yıldızı için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, Fenerbahçe ve Galatasaray ocak transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Manchester United'ın yıldızı için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Birçok konuda karşı karşıya gelen ezeli rakipler transferde de bir kez daha rekabete girdi.

Manchester United'ın yıldızı için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Fotomaç'ın ESPN'den derlediği habere göre Fenerbahçe'nin uzun süredir talip olduğu Manchester United'ın Uruguaylı orta sahası Manuel Ugarte için İngiliz kulübüyle masaya oturmaya hazırlandığı iddia edildi.

Manchester United'ın yıldızı için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Haberde sarı-lacivertli kulübün İngiliz devinin 25 yaşındaki futbolcu ile devre arasında yollarını ayırmak istediği belirtildi.

Manchester United'ın yıldızı için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Ayrıca FootAfrica'da yer alan haberde de Galatasaray'ın United'da sadece 359 dakika forma giyebilen ve aldığı sürelerden mutsuz olan Ugarte için harekete geçtiği aktarıldı.

Manchester United'ın yıldızı için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

İŞTE O HABER

Haberde, sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna katmak için temsilcisiyle görüşmelere de başladığı iddia edildi. Galatasaray'ın orta saha rotasyonunda yaşanan sakatlıklardan ötürü ocak transfer dönemi için Ugarte'yi kadrosuna katarak elini rahatlatmak istediği de belirtildi.

Manchester United'ın yıldızı için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

2024 yazında 50 milyon euroluk bedelle PSG'den Manchester United'a transfer olan Manuel Ugarte, kırmızı-şeytanlarda geçirdiği 1.5 yılda beklentilerin oldukça altında kalmıştı.

Manchester United'ın yıldızı için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro değeri bulunan oyuncunun mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

SON DAKİKA
