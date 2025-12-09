Manchester United'ın yıldızı için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, Fenerbahçe ve Galatasaray ocak transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Birçok konuda karşı karşıya gelen ezeli rakipler transferde de bir kez daha rekabete girdi.
Fotomaç'ın ESPN'den derlediği habere göre Fenerbahçe'nin uzun süredir talip olduğu Manchester United'ın Uruguaylı orta sahası Manuel Ugarte için İngiliz kulübüyle masaya oturmaya hazırlandığı iddia edildi.
Haberde sarı-lacivertli kulübün İngiliz devinin 25 yaşındaki futbolcu ile devre arasında yollarını ayırmak istediği belirtildi.
Ayrıca FootAfrica'da yer alan haberde de Galatasaray'ın United'da sadece 359 dakika forma giyebilen ve aldığı sürelerden mutsuz olan Ugarte için harekete geçtiği aktarıldı.
İŞTE O HABER
Haberde, sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna katmak için temsilcisiyle görüşmelere de başladığı iddia edildi. Galatasaray'ın orta saha rotasyonunda yaşanan sakatlıklardan ötürü ocak transfer dönemi için Ugarte'yi kadrosuna katarak elini rahatlatmak istediği de belirtildi.
2024 yazında 50 milyon euroluk bedelle PSG'den Manchester United'a transfer olan Manuel Ugarte, kırmızı-şeytanlarda geçirdiği 1.5 yılda beklentilerin oldukça altında kalmıştı.
Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro değeri bulunan oyuncunun mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.