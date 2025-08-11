El yakan hücum hattı

Manchester United, geçtiğimiz sezon beklentilerin çok gerisinde kalmasının ardından yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim yönetimindeki İngilizler, hücum hattına aldığı 3 futbolcuya bonuslar hariç toplamda 225.70 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Old Trafford'da Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında kırmızılılar kadrosuna kattığı 3 futbolcu, sahaya çıkarak taraftarı selamladı. Kırmızılar, Brezilyalı futbolcu Matheus Cunha için Wolverhampton'a 74.20 milyon euro, Kamerunlu kanat oyuncusu Bryan Mbeumo için Brentford'a 75 milyon euro ve Sloven santrfor Benjamin Sesko için ise Leipzig'e 76.50 milyon euro olmak üzere toplamda 225.70 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Geçen sezonu Premier Lig'de 15. sırada tamamlayan Manchester ekibi, UEFA Avrupa Ligi finalinde ikinci olmasıyla birlikte Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamadı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER