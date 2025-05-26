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Haberler Futbol Xabi Alonso takım hakkında konuştu! Real Madrid hangi taktikle oynayacak?

Xabi Alonso takım hakkında konuştu! Real Madrid hangi taktikle oynayacak?

Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin yerine 3 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Xabi Alonso'yu basına tanıttı. İspanyol hoca yeni sistemi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 16:40 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 16:44
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Xabi Alonso takım hakkında konuştu! Real Madrid hangi taktikle oynayacak?

Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin yerine 3 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Xabi Alonso'yu basına tanıttı.

Real Madrid'in spor tesisleri "Real Madrid Şehri"nde yapılan tanıtımda konuşan Alonso, "Zamanı geldiğini hissediyorum. Her şey buna işaret ediyor. Sadece benim yaptıklarım değil, Madridlilerin de heyecanlandığını, bana inandığını görüyorum ve bu beni daha da iyi hissettiriyor. İyi bir zamanda Madrid'e geldiğimi düşünüyorum." dedi.

"Bugün benim için özel bir gün, ömür boyu takvimime kazınmış bir gün." diyen Alonso, "Real Madrid'le bağım hiç kopmadığı için sanki evime gelmiş gibi hissediyorum. Buraya girdiğimde hislerim yeniden canlandı. Bu yeni dönemi yönetecek doğru kişi olduğumu düşündüğü için başkana (Florentino Perez) teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Ancelotti'nin takımda büyük bir etki oluşturduğunu, onun uzmanlığı ve verdiği öğütler sayesinde kendisinin teknik direktör olarak Real Madrid'e geldiğini kaydeden Alonso, "Beklentileri karşılamayı umuyorum." diye ekledi.

Futbolun bu dönemde çok esnek olduğunu, 3-5-2, 4-4-2 gibi klasik sistemlerin maç içinde sürekli değişebildiğini aktaran Alonso, "Elbette kafamda bir fikrim var ama anlık değişiklikler olabilir. Göze hoş gelen, futbolseverlerin zevk aldığı bir futbol istiyorum. Her geçen gün her futbolcunun en iyi yanını ortaya çıkarmak hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in forvetteki iki önemli futbolcusu Vinicius Jr. ve Kylian Mbappe'nin ilerideki en iyi ikili olmaları için çalışacaklarını, Jude Bellingham'dan daha fazla yararlanacağını kaydeden Alonso, takımdan ayrılabileceği iddia edilen Rodrygo Goes'e de destek çıkıp, onu kadrosunda görmek istediğini belirtti.

ABD'nin ev sahipliği yapacağı, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda takımının başında olacak Alonso, "İyi bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum." dedi.

Bu arada Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hoş geldin hoca" diye yazarak, Xabi Alonso'yu kutlayan ilk futbolculardan biri oldu.

Real Madrid'de 2009-2015 yıllarında futbol oynayan Xabi Alonso, teknik direktörlük kariyerine Real Sociedad B (2019-2022) takımında başlamıştı.

Almanya'nın Bayer Leverkusen takımında görevde olduğu üç yılda (2022-2025) bir lig şampiyonluğu (2023-2024) kazanan Alonso, bu sezon İspanya 1. Ligi'ni 2. sırada tamamlayan ve kupa kazanamayan Real Madrid ile üç sezonluk sözleşme imzaladı.

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