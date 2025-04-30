Silivrispor - Tire 2021 FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

Silivrispor - Tire 2021 FK maçını takip etmek için tıklayın...

Nesine 3. Lig play-off 1. turda heyecan başlıyor. 2. grupta yer alan Silivrispor ile Tire 2021 FK, Silivri Müjdat Gürsu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yükselen takımın bir üst tura çıkacağı mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Silivrispor - Tire 2021 FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SİLİVRİSPOR - TİRE 2021 FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Silivrispor - Tire 2021 FK maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma HT Spor Youtube ekranlarında canlı yayınlanacak.

Bugünkü 1. Tur karşılaşmalarının programı şöyle:

I. Grup

15.00 Muşspor-Silifke Belediye,

16.00 Belediye Kütahya-Düzcespor

II. Grup

16.00 Amasyaspor FK-Mazıdağı Fosfatspor,

16.00 Silivrispor- Tire 2021 FK

III. Grup

16.00 Küçükçekmece Sinop-Çorluspor 1947,

20.00 52 Orduspor FKPazarspor,

IV. Grup

15.00 Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK,

16.00 Zonguldak FK- Kahramanmaraş İstiklal.

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