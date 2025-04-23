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Haberler Futbol Al Riyadh - Al Fateh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Riyadh - Al Fateh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. haftasında Al Riyadh ile Al Fateh karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Riyadh - Al Fateh maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 13:50
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Al Riyadh - Al Fateh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Riyadh - Al Fateh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Riyadh ile Al Fateh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Riyadh - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL RIYADH - AL FATEH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Riyadh - Al Fateh maçı 23 Nisan Çarşamba günü saat 18.55'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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