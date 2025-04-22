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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol UEFA temsilciliği Perşembe açılıyor

UEFA temsilciliği Perşembe açılıyor

TFF’nin temasları sonucu İstanbul’da açılması kararlaştırılan UEFA temsilciliği 24 Nisan Perşembe gününden itibaren faaliyetlerine başlayacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 06:50
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UEFA temsilciliği Perşembe açılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun temasları sonucunda İstanbul'da açılması kararlaştırılan UEFA temsilciliği, 24 Nisan Perşembe gününden itibaren faaliyetlerine başlayacak. Merkez, Londra ve Brüksel'in ardından UEFA'nın üçüncü dış merkezi olacak İstanbul UEFA Temsilciliği'ne TFF'nin tarihi Levent Kasrı ev sahipliği yapacak. Kıtaları buluşturan, tarih ve medeniyetin kesişim noktası olan İstanbul, böylece dünya futbolunun sayılı merkezleri arasındaki yerini alacak. UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. 24 Nisan Perşembe günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek törende Erdoğan'ın yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları da yer alacak. UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı ve TBMM'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yarın akşam bir gala yemeği düzenlenecek.

FİNALLER ŞEHRİ İSTANBUL

İstanbul bugüne kadar 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2009 UEFA Kupası finali, 2019 UEFA Süper Kupa finali ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline başarıyla ev sahipliği yaptı. 4 büyük kupa İstanbul'da sahibini buldu.

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