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Haberler Futbol Halit Dağlı ilkokulu fırtına gibi esiyor

Halit Dağlı ilkokulu fırtına gibi esiyor

Adana'nın Kozan ilçesinde eğitim veren ve bin 200 öğrencisiyle gerek eğitimde gerekse sosyal faaliyetlerde her zaman ön plana çıkan Halit Dağlı İlköğretim Okulu, İlkokullararası Futbol Turnuvası'nda fırtına gibi esiyor. İki grup arasında 10 takımın katıldığı turnuvada ilçe şampiyonluğunu hedefleyen öğrenciler, bunu başarmak için olanca güçleriyle mücadele ediyor. Okul Müdürü Seyban Karaköse, "Futbol takımımızın hedefi ilçe şampiyonluğu. Okul olarak sloganımız 'enlerin ve ilklerin okulu' olmak" dedi. Karaköse, futbol takımını Kozanspor Kaptanı Ziya Ayvalı'nın çalıştırdığını, forma sponsorluğunu ise Zirve Sürücü Kursu sahibi Şamil Bayrakçı'nın yaptığını ifade ederek, her branştaki faaliyetlerinin büyük destek gördüğünü vurguladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Halit Dağlı ilkokulu fırtına gibi esiyor

Adana'nın Kozan ilçesinde eğitim veren ve bin 200 öğrencisiyle gerek eğitimde gerekse sosyal faaliyetlerde her zaman ön plana çıkan Halit Dağlı İlköğretim Okulu, İlkokullararası Futbol Turnuvası'nda fırtına gibi esiyor. İki grup arasında 10 takımın katıldığı turnuvada ilçe şampiyonluğunu hedefleyen öğrenciler, bunu başarmak için olanca güçleriyle mücadele ediyor. Okul Müdürü Seyban Karaköse, "Futbol takımımızın hedefi ilçe şampiyonluğu. Okul olarak sloganımız 'enlerin ve ilklerin okulu' olmak" dedi. Karaköse, futbol takımını Kozanspor Kaptanı Ziya Ayvalı'nın çalıştırdığını, forma sponsorluğunu ise Zirve Sürücü Kursu sahibi Şamil Bayrakçı'nın yaptığını ifade ederek, her branştaki faaliyetlerinin büyük destek gördüğünü vurguladı.

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