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Haberler Futbol Brezilya Milli Takımı'nda Dorival Junior dönemi sona erdi!

Brezilya Milli Takımı'nda Dorival Junior dönemi sona erdi!

Brezilya Milli Futbol Takımı, Ocak 2024'den beri takımın başında olan teknik direktör Dorival Junior ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 10:35
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Brezilya Milli Takımı'nda Dorival Junior dönemi sona erdi!

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ocak 2024'den beri takımın başında olan Junior ile yolların ayrıldığı belirtildi.

62 yaşındaki teknik adam, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında Arjantin karşısında yaşanan 4-1 mağlubiyetin ardından ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Brezilya, lider Arjantin'in 10 puan gerisinde, 21 puanla 4. sırada yer alıyor.

Junior, ülkesinde Atletico Mineiro, Athletico Paranaense, Santos, Cruzeiro, Coritiba, Internacional, Vasco da Gama, Fluminense ve Palmeiras gibi takımlarda görev alan Junior, son olarak geçen yıl Sao Paulo'yu çalıştırdı.

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