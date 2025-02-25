Bu sezon Liverpool için rüya gibi geçerken bunda şüphesiz en büyük pay Mohamed Salah'a ait... İstatistikleri altüst eden 32 yaşındaki futbolcu rakip tanımadan her maçta inanılmaz işlere imzasını atıyor. Sergilediği performansla Avrupa'nın 10 büyük ligi içerisinde 'rakipsiz' olduğunu gösteren Mısırlı futbolcu, önceki gün takımının Manchester City'yi deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmada 1 gol-1 asistlik performansla yine şovunu yaptı. Artık sergilediği performansla zoru kolay gibi göstermeye başladı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Premier Lig'de en yakın rakibi Arsenal'e 11 puan fark atan, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını açık ara lider tamamlayan Liverpool'da Salah, en iyi dönemindeki Messi ve Ronaldo'yu anımsatıyor. Forma giydiği 38 resmi karşılaşmada 30 gol atıp 21 de asist yapan Mısırlı futbolcu şimdiden tam 51 gole doğrudan katkıda bulunmayı başardı. Hem de bunları 32 yaşında gerçekleştiriyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mohamed Salah'ın geleceği belirsizliğini korurken, bu formuyla onu transfer etmek istemeyecek takım yok gibi gözüküyor.