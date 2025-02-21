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Haberler Futbol Avrupa'da devler sahne alıyor: UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa'da devler sahne alıyor: UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun tamamlanmasıyla birlikte son 16'ya kalan takımlar belli oldu. PSV, Juventus'u organizasyon dışına iterken, Real Madrid ile Manchester City arasında oynanan karşılaşma da heyecanla takip edildi. Eflatun-beyazlılar bir üst tura çıkma başarısı gösterirken, sürpriz sonuçların yaşandığı turnuva hakkında futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle, hangi takımların eşleşeceği merak ediliyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 11:08
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Avrupa'da devler sahne alıyor: UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu tamamlandı. Sürpriz sonuçların alındığı turda PSV, Juventus'u elerken, Real Madrid-Manchester City maçı futbolseverler tarafından heyecanla takip edildi. Eşleşmeyi İspanyol devi kazanırken, Guardiola'nın öğrencileri Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Son 16'ya kalan takımların belli olmasının ardından gözler hangi takımların birbirleriyle rakip olacağına çevrildi. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 21 Şubat Cuma günü saat 14.00'te başlayacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek son 16 turu kura çekimi TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLAR

Play-off turunun tamamlanmasıyla birlikte PSG, Real Madrid, Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund ve PSV son 16 turuna kalma başarısı gösterdi.

Yeni formatta ligi ilk 8 içerisinde tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa ise play-off oynamadan, direkt olarak son 16 turundan başlamaya hâk kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 4-5 Mart'ta, rövanş maçları ise 11-12 Mart tarihleri arasında oynanacak. Kura çekimi yapıldıktan sonra belli olacak fikstür ve saatler, futbolseverler tarafından takip ediliyor.

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