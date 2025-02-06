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Haberler Futbol Göztepe - Gaziantep FK ZTK MAÇI CANLI | Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe - Gaziantep FK ZTK MAÇI CANLI | Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçlarını kazanan iki takımın mücadelesinde kimin 3 puanı alacağı merak ediliyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen ev sahibi takım, üst üste ikinci galibiyetini alarak kupa yolunda önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Erzurumspor deplasmanında 1-0 kazanan Göztepe, ligde ise Alanyaspor karşısında 1-0 kaybetti. Fenerbahçe maçı ile birlikte üst üste ikinci mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Son lig maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Gaziantep FK da İzmir deplasmanında kazanmanın yollarını arıyor. Selçuk İnan yönetiminde kupada ilerlemeyi hedefleyen deplasman takımı, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Peki, Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 13:00
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Göztepe - Gaziantep FK ZTK MAÇI CANLI | Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçında Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden ev sahibi takım, güçlü rakibini de önemli bir avantajın sahibi olmak istiyor. Ligde oynadığı son iki maçı da kaybeden İzmir ekibi, taraftarı önünde yaralarını sarmayı amaçlıyor. 1. hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor'u 4-0 yenen Gaziantep FK ise zorlu deplasmanda 3 puan almanın yollarını arıyor. Ligde son oynadığı Galatasaray maçını 1-0 kaybeden Selçuk İnan'ın öğrencileri, Göztepe karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında oynanacak Göztepe - Gaziantep FK maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

6 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak Göztepe - Gaziantep FK maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE

İKİ TAKIM ARASINDA 17. RANDEVU

Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmeye hazırlanan Göztepe ile Gaziantep FK 17. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 16 karşılaşmadan 4'ünü İzmir temsilcisi kazanırken, 5 mücadeleyi de Gaziantep FK önde tamamladı. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Göztepe - Gaziantep FK maçının hakemi Batuhan Kolak oldu. Kolak'ın yardımcılıklarını Azad İlhan ve Mehmet Ali Vardar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Hakan Ülker üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

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