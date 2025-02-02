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Haberler Futbol Hollanda'da Van Persie'yi çıldırtan hata! Sahada tam 12 kişi...

Hollanda'da Van Persie'yi çıldırtan hata! Sahada tam 12 kişi...

Hollanda Ligi'nde oynanan Heerenveen-Fortuna Sittard maçında konuk takım mücadelenin belli bir süresinde sahada 12 kişi ile yer aldı. Bu hata futbol dünyasında gündeme oturdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 12:43
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Hollanda'da Van Persie'yi çıldırtan hata! Sahada tam 12 kişi...

Hollanda Ligi'nde oynanan Heerenveen - Fortuna Sittard maçında konuk ekip bir süre sahada 12 kişi ile yer aldı.

Teknik direktörlüğünü Robin van Persie'nin yaptığı Heerenveen'de yedek kulübesinden yapılan itirazların ardından maçın hakemi oyunu durdurdu ve Fortuna Sittard'da Ryan Fosso ile birlikte oyundan çıkması gereken ancak çıkmayan Jasper Dahlhaus'un kenara gelmesini istedi.

Buradaki kafa karışıklığı Fortuna Sittard oyuna 88. dakikada Johnson ve Grujcic'i alırken kenara gelen Edouard Michut'un oyundan çıkacağını düşünülmesi ile oldu.

KARIŞIKLIĞA MICHUT SEBEP OLDU

Hocası Danny Buijs'ten taktik almak için kenara gelen Michut, aldığı taktiğin ardından oyun alanına geri döndü ve oyundan çıkması gereken Jasper Dahlhaus, kendisinin yerine Michut'un çıkacağını düşündüğü için oyunu terk etmedi.

GOLÜ YEDİLER

O sırada 2-1 önde olan Heerenveen, oyunun durduğu pozisyonun devamında 90. dakikada Rodrigo Guth'un golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

VAN PERSIE İSYAN ETTİ

Maçın ardından yaşananlara isyan eden Heerenveen Teknik Direktörü Robin van Persie, "Bunu düşünemezsiniz! Bu tarz şeyler mümkün bile olmamalı" ifadelerini kullandı.

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