Canlı atama

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezinde Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile kritik bir toplantı yapacak. Toplantı sırasında kulüp temsilcilerinin bulunduğu ortamda canlı yayında Veri Tabanlı Otomatik Atama Sistemi (VeTAS) üzerinden Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri görevlendirilecek. TFF, Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren Ve- TAS'ı devreye aldı ve hakem ile yardımcı hakem atamaları bu sistem ile gerçekleştirildi. Önümüzdeki haftalardan itibaren 4. hakem ve gözlemciler de aynı yöntemle atanmaya başlayacak.

40'IN ÜZERİNDE KRİTER VAR

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakemlerin belirleneceği algoritma ataması için önceki yıllarda geliştirilen kriterlere de yenilikler getirdi. Hakem atamaları, kulüp puanı da dahil olmak üzere 40'ın üzerindeki kriterlere göre gerçekleştiriliyor. Kulüpler Birliği'nin, bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde Merkez Hakem Kurulu ile yapacağı kritik toplantıda, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu kulüpleri bilgilendirecek. Kulüplerden hakem atamalarındaki kriterler konusunda görüş alınıp, olası yeni talepler de değerlendirilecek.