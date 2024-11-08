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Haberler Futbol Dünyanın en değerli 21 yaş altı futbolcuları açıklandı! Listede 2 milli futbolcu var

Dünyanın en değerli 21 yaş altı futbolcuları açıklandı! Listede 2 milli futbolcu var

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) raporuna göre, dünyanın en değerli 21 yaş altı 10 futbolcusu açıklandı. A Milli Takım'ın yıldızları listede ilk 10'da yer aldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 15:16 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 15:23
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Dünyanın en değerli 21 yaş altı futbolcuları açıklandı! Listede 2 milli futbolcu var

İsviçre merkezli CIES, yayımladığı raporunda, dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusunu açıkladı.

Piyasa değeri en yüksek oyuncu, Barcelona'nın 17 yaşındaki İspanyol futbolcusu Lamine Yamal oldu. Faslı bir baba ile Ekvator Ginesi'nden bir annenin çocuğu olan Yamal, 180,9 milyon avroluk değeriyle ilk sırada yer aldı.

19 yaşındaki milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, dünyanın en değerli 21 yaş altı 10 futbolcusu arasında gösterildi.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, 76,7 milyon avroluk değeriyle listede 8. sırada bulunurken Juventus'tan Kenan Yıldız ise 72,3 milyon avroluk değeriyle 10. sırada yer aldı.

İlk 10'da ikişer Türk, İngiliz ve Brezilyalı futbolcu ile birer İspanyol, Fransız, Portekiz ve Arjantinli oyuncu bulunuyor.

Dünyanın en değerli 21 yaş altı 10 futbolcusu şunlar:

İLK 100'DE 5 TÜRK OYUNCU

Dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusu arasında 5 Türk futbolcu bulunuyor.

Arda ve Kenan ile ilk 100'de Beşiktaş'ta forma giyen 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy, Eintracht Frankfurt takımının 18 yaşındaki oyuncusu Can Uzun ve Kasımpaşa forması giyen 18 yaşındaki Yasin Özcan yer aldı.

Listede 8. sırada yer alan Arda Güler'in ardından 10. sırada Kenan Yıldız, 50. sırada Semih Kılıçsoy, 63. sırada Can Uzun ve 98. sırada Yasin Özcan bulunuyor.

Dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusu arasındaki Türk oyuncular şunlar:

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