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Haberler Futbol

İngilizlerden Ferdi Kadıoğlu övgüsü! Brighton...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den rekor bedelle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu takımındaki ilk golünü Lig Kupası'ndaki Wolverhampton maçında kaydetti. Ferdi'nin bu golü sonrası İngiliz basınından övgü dolu yorumlar geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 16:09 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 16:32
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İngilizlerden Ferdi Kadıoğlu övgüsü! Brighton...

Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibindeki ilk golünü Lig Kupası'nda attı. Lig Kupası'ndaki Wolverhampton maçında 82'de oyuna giren milli futbolcu, 85'te fileleri havalandırmayı başardı.

24 yaşındaki futbolcunun bu golü Ada'da geniş yankı buldu. İşte o yorumlar...

RTE NEWS: Ferdi Kadıoğlu attığı golle Birghton'a nefes aldırırken, Wolves'e savurganlığının bedelinin ödetti.

SUSSEX EXPRESS: Ne etki ama! Sadece birkaç dakikalığına sahadaydı ve Danny Welbeck'in şutu kurtarıldıktan sonra uyanık kalıp topu ağlara

göndererek kulüp için ilk golünü attı. Son dakikalarda tehlikeli işler yaptı.

FERDİ KADIOĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Müsabakanın ardından milli futbolcu Ferdi, açıklamalarda bulundu. Önemli bir gol attığını söyleyen savunma oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

"HESABI AÇTIM"

Basit ya da güzel bir gol olması fark etmez. Gol, goldür. Sonunda gereksiz bir gol yedik ama hepimiz üst tura çıktığımız için mutluyuz. Gol, goldür. İkisi de aynı öneme sahip. Elbette daha güzel bir gol atmak isterdim ama benim için fark etmez. İlk golümü attım ve hesabı açtım.

"ÖNDE DE OYNAYABİLİRİM"

Son maçtan farklı olarak sağ kanatta oynadım. Sadece plana uydum. Son üç yıldır ağırlıklı olarak bek pozisyonunda oynadım ama teknik direktör beni önde kullanmak isterse bunu da yapabilirim.

"DAHA İYİ YÖNETMELİYİZ"

Son gol gereksizdi. Oyunu daha iyi yönetmeliyiz. Bundan ders çıkarmalıyız ama en önemlisi bir sonraki tura yükselmemiz.

"10 DAKİKADA GOL FENA DEĞİL"

Geçen hafta küçük bir sakatlık yaşadım. Ipswich maçından sonra kasığımda biraz ağrı vardı. Bu yüzden Wolverhampton maçında çok fazla oynayamadım ama az da olsa oynamak için hazırdım. Sanırım bu maçta 10 dakika oynadım ve gol attım. Fena değil.

"İYİ GİDİYOR"

Oyuncular çok iyi. Bana çok yardımcı oluyorlar. Çok sayıda Hollandalı futbolcu var. Bu da alışmamı kolaylaştırıyor. Tesisler harika, yemekler, sahalar, spor salonu, güzel bir spa var, her şey harika. Evimi buldum. Yerleşmek için mobilyaları bekliyorum. Şimdilik iyi gidiyor.

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