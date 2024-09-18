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Haberler Futbol

Ferdi Kadıoğlu Brighton formasıyla ilk golünü attı!

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Brighton konuk ettiği Wolverhampton'ı 3-2 mağlup etti. Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu yeni takımıyla ilk golünü kaydetti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 23:42 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 23:55
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Ferdi Kadıoğlu Brighton formasıyla ilk golünü attı!

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Brighton, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den 30 milyon Euro boservis bedeliyle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Brighton, 14. dakikada Carlos Baleba, 31. dakikada da Simon Adingra'nın golleriyle müsabakada 2-0'ı yakaladı. Wolverhampton, 44. dakikada Gonçalo Guedes'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 82. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 85. dakikada takımını 3-1 öne geçiren golü kaydetti. Ferdi, bu golle birlikte Brighton formasıyla ilk golüne imza attı. Wolverhampton 90+1. dakikada Thomas Doyle'nin golüyle farkı 1'e indirse de maç 3-2 Brighton üstünlüğüyle sona erdi. Mavi-beyazlılar, bu sonuçla İngiltere Lig Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

İŞTE FERDİ'NİN GOLÜ

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