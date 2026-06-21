FIFA 2026 Dünya Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Son olarak turnuvada H Grubu 2. hafta maçında İspanya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaştı.

Bu mücadeleden İspanya 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada İspanya adına gol perdesini 10. dakikada Yamal açtı. Bu gol ayrıca İspanya'nın turnuvadaki ilk golü oldu.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Oyarzabal sahneye çıktı. Yıldız isim ülkesinin 2. golünü kaydetti.

Oyarzabal 24. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti.

İlk yarı bu gollerle İspanya'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Suudi Arabistan'dan Al Tambakti'nin kendi kalesine attığı gol sonucu skor 4-0'a geldi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve İspanya sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

İspanya maçın ardından 4 puanla grubunda lider konumda yer alıyor. Suudi Arabistan ise 1 puanla sonuncu sırada bulunuyor.

İspanya grubunda son maçını Uruguay ile oynayacak. Suudi Arabistan ise Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ!

⚽ Suudi savunmasındaki hataların faturasını Oyarzabal kesti! pic.twitter.com/zYhxqlTa9U — TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026

⚽ İspanya'dan harika organizasyon! Oyarzabal'dan bir gol daha! pic.twitter.com/HDT3Yh1YVw — TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026

⚽ İspanya ikinci yarıya da golle başladı! Altambakti topu kendi ağlarına gönderdi! pic.twitter.com/PGA9KeysOt — TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026