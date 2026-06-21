A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile kozlarını paylaşıyor. Filenin Sultanları, Almanya karşısında yaptığı müthiş geri dönüşün ardından bulduğu moralle Çin'i de yenmenin planlarını yapıyor.

Türkiye-Çin maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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TÜRKİYE-ÇİN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Çin maçı TSİ 19.30'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.