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Haberler Voleybol Türkiye-Çin maçı CANLI İZLE (Kadınlar Milletler Ligi)

Türkiye-Çin maçı CANLI İZLE (Kadınlar Milletler Ligi)

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları bu kritik maçtan mutlaka galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor. Türkiye-Çin maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 19:30
Türkiye-Çin maçı CANLI İZLE (Kadınlar Milletler Ligi)

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile kozlarını paylaşıyor. Filenin Sultanları, Almanya karşısında yaptığı müthiş geri dönüşün ardından bulduğu moralle Çin'i de yenmenin planlarını yapıyor.

Türkiye-Çin maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE-ÇİN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

TÜRKİYE-ÇİN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Çin maçı TSİ 19.30'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

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