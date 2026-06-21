FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada G Grubu 2. hafta maçında Belçika ile İran karşı karşıya geliyor. Los Angeles'da SoFİ Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE BELÇİKA-İRAN MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Belçika: Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Trossard, Saelemaekers, Lukaku

İran: Beiranvand, Rezaeian, Khalilzadeh, Kanani, Nemati, Hardani, Hajisafi, Ghoddos, Ezatolahi, Mohebbi, Taremi

BELÇİKA-İRAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Belçika-İran maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.