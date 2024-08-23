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Real Madrid'de Bellingham sakatlandı! 1 ay yok

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen İngiliz oyuncu Jude Bellingham sakatlandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 15:35
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Real Madrid'de Bellingham sakatlandı! 1 ay yok

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen İngiliz oyuncu Jude Bellingham sakatlandı.

Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, doktor kontrollerinin ardından Bellingham'ın sağ bacağının arka adalesinde sakatlık tespit edildiği bildirildi.

İspanyol basını, Bellingham'ın sahalara dönmesinin bir ayı bulacağını iddia etti.

Ancelotti'den basın toplantısı

Diğer yandan sezonun ilk maçında deplasmanda Real Mallorca ile berabere kaldıktan sonra 25 Ağustos'da sahasında Real Valladolid'e karşı oynayacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti basın toplantısı düzenledi.

Ancelotti, yeni transfer Mbappe'nin ilk defa Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarının karşısına çıkacak olmasıyla ilgili soruya, "Mbappe için çok güzel bir gün olacak. Taraftar onu görmek için heyecanlanıyor." dedi.

Mbappe, Bellingham ve Vinicius üçlüsünün sürekli basında yer almasının Rodrygo'yu rahatsız ettiği yönündeki iddialara da cevap veren Ancelotti, "Rodrygo ile görüşme yaptım. Bana çok memnun olduğunu söyledi ve yazılanları sosyal medyada kendisinin yazdığı iddialarını yalanladı. Yani bizim açımızdan Rodrygo olayı diye bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilyalı yeni transfer Endrick'in henüz oynamamasıyla ilgili ise İtalyan teknik adam, "Takıma oldukça iyi uyum sağladı ve iyi durumda. Etkileyici bir kalitesi var. Takımdaki rekabeti dikkate alarak hak ettiği dakikaları alacaktır." görüşünü savundu.

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