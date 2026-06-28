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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı TFF'den Montella için yeni karar! Yollar ayrılacak mı?

TFF'den Montella için yeni karar! Yollar ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele ettiği D Grubu'nu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Takım'da en çok eleştirilen isimlerden biri Teknik Direktör Vincenzo Montella olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İtalyan çalıştırıcıyla yola devam edeceklerini açıklamıştı. Federasyon, tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili yeni bir karar aldı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 10:56
TFF'den Montella için yeni karar! Yollar ayrılacak mı?

Dünya Kupası'ndaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etmesine rağmen grubunda sonuncu olarak elenen Milli Takımımız önceki gece yurda dönüş yaptı.

TFF'den Montella için yeni karar! Yollar ayrılacak mı?

Büyük bir hayal kırıklığı yaşatan ay-yıldızlı kafilede büyük bir üzüntü hakimdi.

TFF'den Montella için yeni karar! Yollar ayrılacak mı?

A Milli Takımımız oyuncuları son maçtan galibiyetle ayrılmalarına rağmen elenmenin üzüntüsü içerisindeydi.

TFF'den Montella için yeni karar! Yollar ayrılacak mı?

GÖRÜŞMELER YAPILDI

Turnuvadaki kararları ile tartışma konusu olan teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu bundan sonraki süreçle alakalı bazı adımlar da atacak.

TFF'den Montella için yeni karar! Yollar ayrılacak mı?

Takvim'in haberine göre; TFF yetkililerinin İtalyan hoca ile yaptığı görüşmelerde Uluslar Ligi öncesi bazı değişimleri hayata geçirme konusunda fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

TFF'den Montella için yeni karar! Yollar ayrılacak mı?

Alınan bilgilere göre, Montella'nın teknik heyetinde revizyona gidilecek.

TFF'den Montella için yeni karar! Yollar ayrılacak mı?

Ekibe mutlaka bir mentörün dahil edileceği öğrenilirken, atletik performans antrenörleriyle alakalı da değişim yaşanabileceği öğrenildi.

TFF'den Montella için yeni karar! Yollar ayrılacak mı?

DAHA ESNEK OLACAK

Montella'nın form grafiği yüksek olan yeni isimlere daha açık davranacağı belirtiliyor.

TFF'den Montella için yeni karar! Yollar ayrılacak mı?

Ayrıca büyük eleştiri alan 9 numarasız sistem de yeniden gözden geçirilecek.

TFF'den Montella için yeni karar! Yollar ayrılacak mı?

Ya farklı bir oyuna geçilecek ya da Montella artık santrfor kullanımına daha fazla ağırlık verecek.

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