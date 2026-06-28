TFF'den Montella için yeni karar! Yollar ayrılacak mı?
Son dakika spor haberi: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele ettiği D Grubu'nu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Takım'da en çok eleştirilen isimlerden biri Teknik Direktör Vincenzo Montella olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İtalyan çalıştırıcıyla yola devam edeceklerini açıklamıştı. Federasyon, tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili yeni bir karar aldı. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 10:56
GÖRÜŞMELER YAPILDI
Turnuvadaki kararları ile tartışma konusu olan teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu bundan sonraki süreçle alakalı bazı adımlar da atacak.
Takvim'in haberine göre; TFF yetkililerinin İtalyan hoca ile yaptığı görüşmelerde Uluslar Ligi öncesi bazı değişimleri hayata geçirme konusunda fikir birliğine varıldığı öğrenildi.
Alınan bilgilere göre, Montella'nın teknik heyetinde revizyona gidilecek.
Ekibe mutlaka bir mentörün dahil edileceği öğrenilirken, atletik performans antrenörleriyle alakalı da değişim yaşanabileceği öğrenildi.
DAHA ESNEK OLACAK
Montella'nın form grafiği yüksek olan yeni isimlere daha açık davranacağı belirtiliyor.
Ayrıca büyük eleştiri alan 9 numarasız sistem de yeniden gözden geçirilecek.
Ya farklı bir oyuna geçilecek ya da Montella artık santrfor kullanımına daha fazla ağırlık verecek.
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