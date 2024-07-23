BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Temmuz Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - 2.Eleme Turu 18:00 Bodo/Glimt - Rigas Skola 18:30 FK Panevezys - Jagiellonia Bialystok 19:00 Lincoln Red Imps - Karabağ 20:00 Malmö FF - KI Klaksvik 20:00 APOEL Nicosia - Petrocub 20:30 FCSB - Maccabi Tel Aviv 21:00 Dynamo Kiev - FK Partizan 21:00 UE Santa Coloma - Midtjylland 21:00 Ferencvaros - The New Saints 21:30 Lugano - Fenerbahçe (Spor Smart) 22:00 Shamrock Rovers - Sparta Prag

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2. Eleme Turu 19:00 Ballkani - Hamrun Spartans 20:00 Differdange 03 - Ordabasy Shymkent 22:00 Virtus - FC Flora Tallinn

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