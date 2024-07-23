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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Temmuz bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 23 Temmuz Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 08:05
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Temmuz Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - 2.Eleme Turu

18:00 Bodo/Glimt - Rigas Skola

18:30 FK Panevezys - Jagiellonia Bialystok

19:00 Lincoln Red Imps - Karabağ

20:00 Malmö FF - KI Klaksvik

20:00 APOEL Nicosia - Petrocub

20:30 FCSB - Maccabi Tel Aviv

21:00 Dynamo Kiev - FK Partizan

21:00 UE Santa Coloma - Midtjylland

21:00 Ferencvaros - The New Saints

21:30 Lugano - Fenerbahçe (Spor Smart)

22:00 Shamrock Rovers - Sparta Prag

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

19:00 Ballkani - Hamrun Spartans

20:00 Differdange 03 - Ordabasy Shymkent

22:00 Virtus - FC Flora Tallinn

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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