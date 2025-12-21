CANLI SKOR ANA SAYFA
Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? 21 Aralık Altın fiyatları düşüyor mu?

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü. FED'in faizde indirim kararı almasıyla yükseliş trendine giren altın zirveyi görmesinin ardından yaşanan düşüş gündem olmayı sürdürüyor. Piyasalar, yeni yılda FED'in faiz kararını doğrudan etkileyebilecek ABD istihdam verilerine odaklandı. Bu esnada yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın yeni yılda olası bir faiz indirimine gitmesi olasılığını yüksek görüyor. Peki, 21 Aralık Pazar gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:52 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 06:51
Altın fiyatlarında başlayan düşüş, yatırımcı ve vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Piyasalarda tüm gözler, ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı ve FED'in faiz kararını doğrudan etkileyebilecek istihdam verilerine çevrildi. FED'in yeni yılda faizde indirime gideceği ihtimali kuvvetli olsa da altın fiyatlarını yükseliş trendinde tutmaya yetmedi. Altının kilogram fiyatı, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 21 Aralık Pazar gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte anlık altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.971,32 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5.972,23 TL

Canlı altın fiyatları 21 Aralık 2025

21 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,79 (Alış) - 42,80 (Satış)

◼EURO: 50,14 (Alış) - 50,17 (Satış)

◼STERLİN: 57,15 (Alış) - 57,44 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (21 ARALIK)

Gram Altın Alış: 5.971,32₺

Gram Altın Satış: 5.972,23₺

Çeyrek Altın Alış: 9.649,00

Çeyrek Altın Satış:9.871,00

Yarım Altın Alış: 19.279,00

Yarım Altın Satış: 19.706,00₺

Tam Altın Alış:38.582,00₺

Tam Altın Satış: 39.170,00₺

Ata Altın Alış: 40.177,00₺

Ata Altın Satış: 40.396,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.475,32₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.719,53₺

Gümüş Alış: 92,43₺

Gümüş Satış:92,51₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 21 Aralık Pazar günü saat 06.21 itibarıyla alınmıştır.

