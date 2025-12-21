Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? 21 Aralık Altın fiyatları düşüyor mu?

Altın fiyatlarında başlayan düşüş, yatırımcı ve vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Piyasalarda tüm gözler, ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı ve FED'in faiz kararını doğrudan etkileyebilecek istihdam verilerine çevrildi. FED'in yeni yılda faizde indirime gideceği ihtimali kuvvetli olsa da altın fiyatlarını yükseliş trendinde tutmaya yetmedi. Altının kilogram fiyatı, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 21 Aralık Pazar gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte anlık altın fiyatları...

21 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,79 (Alış) - 42,80 (Satış)

◼EURO: 50,14 (Alış) - 50,17 (Satış)

◼STERLİN: 57,15 (Alış) - 57,44 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (21 ARALIK)

▶Gram Altın Alış: 5.971,32₺

▶Gram Altın Satış: 5.972,23₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.649,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.871,00₺

▶Yarım Altın Alış: 19.279,00₺

▶Yarım Altın Satış: 19.706,00₺

▶Tam Altın Alış:38.582,00₺

▶Tam Altın Satış: 39.170,00₺

▶Ata Altın Alış: 40.177,00₺

▶Ata Altın Satış: 40.396,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.475,32₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.719,53₺

▶Gümüş Alış: 92,43₺

▶Gümüş Satış:92,51₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 21 Aralık Pazar günü saat 06.21 itibarıyla alınmıştır.