Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan 17. haftasında Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması ile devam ediyor. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Ümit, Lima, Aliti, Janvier, Ruan, Hwang, Efecan, Güven.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Balkovec, Atakan, Çağtay, Kranevitter, Berkay, Tresor Doh, Serginho, Fofana, Tiago Çukur.

ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.