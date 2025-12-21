CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Alanya'da oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 14:20
Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan 17. haftasında Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması ile devam ediyor. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Ümit, Lima, Aliti, Janvier, Ruan, Hwang, Efecan, Güven.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Balkovec, Atakan, Çağtay, Kranevitter, Berkay, Tresor Doh, Serginho, Fofana, Tiago Çukur.

ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

