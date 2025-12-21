CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Bilardo Güzin Müjde Karakaşlı bilardoda üst üste 2 kez genel klasman şampiyonu oldu

Güzin Müjde Karakaşlı bilardoda üst üste 2 kez genel klasman şampiyonu oldu

Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Ankara’da düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası Kadınlar 2’nci Etap ve Final etabında üst üste ikinci kez şampiyon oldu. İşte detaylar...

Bilardo Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 14:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Güzin Müjde Karakaşlı bilardoda üst üste 2 kez genel klasman şampiyonu oldu

Türkiye Bilardo Şampiyonası Kadınlar 2'nci Etap ve Final Etabı, 16-20 Aralık tarihleri arasında Ankara'da düzenlendi. Güzin Müjde Karakaşlı turnuvaların her ikisini de kazanarak üst üste 2 kez genel klasman şampiyonu oldu. Finalde sergilediği etkili performansıyla göz dolduran Karakaşlı, moladan önceki ıstakada 12'inci vuruş sayısında skor 14-7 iken çektiği 7 sayılık seri ile molaya 21-7 çıkmayı başardı. Güzin Müjde Karakaşlı, Milli takım arkadaşı Gülşen Degener karşısında 22 ıstakada 30-12 skorla galip gelmeyi başararak altın madalya uzanırken bu skor son yıllarda oynanan en yüksek ortalamalı maçlardan biri olarak kayıtlara geçti. Avrupa Şampiyonu milli sporcu önümüzdeki sene Antalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Kadınlar Milli Takımını 1' inci oyuncu olarak temsil edecek ve ferdi müsabakalarda ülkemiz adına yarışacak. Ayrıca Eylül ayında Fransa'da düzenlenecek Kadınlar Dünya Şampiyonasında madalya için mücadele edecek.

REKLAM - D&R
G.Saray'da tam 9 eksik!
DİĞER
Mustafa Çulcu, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı! Devam kararı doğru muydu?
Bütçe mesaisinde son gün! TBMM'den kesitler: Dervişoğlu Bahçeli'nin ayağına gitti... Özgür Özel kimlerle tokalaştı?
Derbide eksik üstüne eksik!
F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da tam 9 eksik! G.Saray'da tam 9 eksik! 13:36
İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri 13:22
Fas-Komorlar maçı detayları Fas-Komorlar maçı detayları 13:21
Goretzka'ya La Liga'dan dev talip! Goretzka'ya La Liga'dan dev talip! 13:15
Derbide eksik üstüne eksik! Derbide eksik üstüne eksik! 11:55
Cimbom'da hedef zirve: G.Saray maçı detayları! Cimbom'da hedef zirve: G.Saray maçı detayları! 11:54
Daha Eski
Heidenheim-Bayern Münih maçı detayları Heidenheim-Bayern Münih maçı detayları 11:26
F.Bahçe'ye Talisca şoku! F.Bahçe'ye Talisca şoku! 11:13
Mainz 05-St. Pauli maçı ne zaman? Mainz 05-St. Pauli maçı ne zaman? 11:03
Aston Villa-Manchester United maçı detayları Aston Villa-Manchester United maçı detayları 10:54
Oyuncular Lampard'a saldırdı! Oyuncular Lampard'a saldırdı! 10:49
Denver'da kazanan Alperen'li Rockets! Denver'da kazanan Alperen'li Rockets! 10:32