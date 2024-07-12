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Yardımcı adaylıktan çekildi
TFF’nin başkan adayı olan Servet Yardımcı, adaylıktan çekildi. Yardımcı, yaptığı açıklamada özetle, “Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim” dedi.
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