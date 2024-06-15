Haberler Futbol İtalya - Arnavutluk maçı canlı şifresiz izle | İtalya - Arnavutluk saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - EURO 2024

İtalya - Arnavutluk maçı canlı şifresiz izle | İtalya - Arnavutluk saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - EURO 2024

EURO 2024'te heyecan başlıyor. İtalya ve Arnavutluk, Dortmund Stadyumu'nda karşılaşacak. Felix Zwayer, kritik maçta düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 10:03 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 10:04
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İtalya - Arnavutluk maçı canlı şifresiz izle | İtalya - Arnavutluk saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - EURO 2024

İtalya - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İtalya ile Arnavutluk kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İtalya - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Arnavutluk maçı 15 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İtalya - Arnavutluk maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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