Milli oyuncumuz Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

Son dakika spor haberleri... Real Madrid formasıyla son maçlarda attığı gollerden sonra İspanya'yı sallayan Milli oyuncumuz Arda Güler, son oynanan Villarreal'le 4-4 berabere kalınan maçta 2 gol kaydederek İspanya gündemini salladı. İşte detaylar...
Futbol HaberleriGiriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 13:52Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 13:57
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Sezon başında Fenerbahçe'den İspanya LaLiga devi Real Madrid'e giden Milli oyuncumuz Arda Güler İspanya'da manşetlerden düşmüyor.
Real Madrid'in Villarreal ile deplasmanda 4-4 berabere kaldığı maçta milli oyuncu 2 golle yıldızlaştı.
19 yaşındaki genç yetenek, önce 14'üncü dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
Başarılı futbolcu daha sonra 45+2'de skoru 4-1 yaptı. Arda böylece eflatun beyazlı formayla ilk kez bir maçta 2 gol attı.
Villarreal'in ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-4 berabere biten karşılaşmada Arda 90 dakika saha kaldı.
Ancelotti: "Rakip kaleye..."
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçtan ardından düzenlenen basın toplantısında, "Arda fark yaratan bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Yeteneklerini rakip kaleye yakın olduğu zaman çok daha rahat sergiliyor" dedi.
Bu sezon ligde eflatun beyazlı formayla 4 kez ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, lig maçlarında dakika başına en çok gol atan isim oldu.
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Bu bağlamda La Liga'da sahada kaldığı 373 dakikaya 6 gol sığdıran Arda Güler için Florentino Perez'den sözleşme açıklaması geldi.
"BU SEVİYEDE OYNARSA..."
Defensa Central'de yer alan habere göre; İspanyol kulübünün başkanı Florentino Perez 19 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme yapılacağının sinyalleri verdi
Perez, Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği hakkında net ifadeler kullandı ve "Gelecek yıl da bu seviyede oynarsa kontratında geliştirmeye gideceğiz. O bunu hak ediyor" diye konuştu.
Arda Güler sergilediği performastan sonra İspanya basınının gündemine oturdu.
MARCA: "Arda Güler dünya yıldızı olacak kaliteye sahip"
Marca gazetesi internet sitesinde milli oyuncuyla ilgili yapılan değerlendirmede, "Arda Güler, inanılmaz işler yapıyor. Türk futbolcu, buraya gelmeden önce 18 yaşındaydı ve sadece Türkiye'de tanınıyordu" ifadesini kullandı.
Gazete ayrıca, "Bugün Madrid istese onu 80 milyon avroya satabilir ama eflatun beyazlılar onu kiralamak bile istemiyor. Arda Güler dünya yıldızı olacak kaliteye sahip. Bu sezon 6 gol attı. O bir fenomen" diye yazdı.
AS gazetesi de Arda Güler'in Real Madrid'i ateşleyen isim olduğunu okuyucularına aktardı.
Gazete Villarreal maçı analizinde, "Arda hiçbir pozisyonu kaçırmayan, çekiciliği olan etkileyici bir solak" yorumunu yaptı.