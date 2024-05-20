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Milli oyuncumuz Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

Son dakika spor haberleri... Real Madrid formasıyla son maçlarda attığı gollerden sonra İspanya'yı sallayan Milli oyuncumuz Arda Güler, son oynanan Villarreal'le 4-4 berabere kalınan maçta 2 gol kaydederek İspanya gündemini salladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 13:52 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 13:57
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Milli oyuncumuz Arda Güler Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanya LaLiga devi Real Madrid'e giden Milli oyuncumuz Arda Güler İspanya'da manşetlerden düşmüyor.

Milli oyuncumuz Arda Güler Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

Real Madrid'in Villarreal ile deplasmanda 4-4 berabere kaldığı maçta milli oyuncu 2 golle yıldızlaştı.

Milli oyuncumuz Arda Güler Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

19 yaşındaki genç yetenek, önce 14'üncü dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Milli oyuncumuz Arda Güler Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

Başarılı futbolcu daha sonra 45+2'de skoru 4-1 yaptı. Arda böylece eflatun beyazlı formayla ilk kez bir maçta 2 gol attı.

Milli oyuncumuz Arda Güler Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

Villarreal'in ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-4 berabere biten karşılaşmada Arda 90 dakika saha kaldı.

Milli oyuncumuz Arda Güler Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

Ancelotti: "Rakip kaleye..."

Milli oyuncumuz Arda Güler Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçtan ardından düzenlenen basın toplantısında, "Arda fark yaratan bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Yeteneklerini rakip kaleye yakın olduğu zaman çok daha rahat sergiliyor" dedi.

Milli oyuncumuz Arda Güler Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

Bu sezon ligde eflatun beyazlı formayla 4 kez ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, lig maçlarında dakika başına en çok gol atan isim oldu.

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Milli oyuncumuz Arda Güler Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

Bu bağlamda La Liga'da sahada kaldığı 373 dakikaya 6 gol sığdıran Arda Güler için Florentino Perez'den sözleşme açıklaması geldi.

Milli oyuncumuz Arda Güler Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

"BU SEVİYEDE OYNARSA..."

Milli oyuncumuz Arda Güler Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

Defensa Central'de yer alan habere göre; İspanyol kulübünün başkanı Florentino Perez 19 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme yapılacağının sinyalleri verdi

Milli oyuncumuz Arda Güler Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

Perez, Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği hakkında net ifadeler kullandı ve "Gelecek yıl da bu seviyede oynarsa kontratında geliştirmeye gideceğiz. O bunu hak ediyor" diye konuştu.

Milli oyuncumuz Arda Güler Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

Arda Güler sergilediği performastan sonra İspanya basınının gündemine oturdu.

Milli oyuncumuz Arda Güler Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

MARCA: "Arda Güler dünya yıldızı olacak kaliteye sahip"

Milli oyuncumuz Arda Güler Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

Marca gazetesi internet sitesinde milli oyuncuyla ilgili yapılan değerlendirmede, "Arda Güler, inanılmaz işler yapıyor. Türk futbolcu, buraya gelmeden önce 18 yaşındaydı ve sadece Türkiye'de tanınıyordu" ifadesini kullandı.

Milli oyuncumuz Arda Güler Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

Gazete ayrıca, "Bugün Madrid istese onu 80 milyon avroya satabilir ama eflatun beyazlılar onu kiralamak bile istemiyor. Arda Güler dünya yıldızı olacak kaliteye sahip. Bu sezon 6 gol attı. O bir fenomen" diye yazdı.

Milli oyuncumuz Arda Güler Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

AS gazetesi de Arda Güler'in Real Madrid'i ateşleyen isim olduğunu okuyucularına aktardı.

Milli oyuncumuz Arda Güler Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

Gazete Villarreal maçı analizinde, "Arda hiçbir pozisyonu kaçırmayan, çekiciliği olan etkileyici bir solak" yorumunu yaptı.

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