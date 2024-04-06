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Mesut Özil'den sürpriz itiraf! Desteklediği takımı açıkladı

Son dakika spor haberleri... Son olarak Başakşehir'de forma giyen ve futbol kariyerini noktalayan Mesut Özil, desteklediği sürpriz takımı sosyal medya hesabından açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 09:17
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Mesut Özil'den sürpriz itiraf! Desteklediği takımı açıkladı

Kariyerini Başakşehir'de sonlandıran Mesut Özil, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Mesut Özil'den sürpriz itiraf! Desteklediği takımı açıkladı

Son dönemlerde fiziki değişimi ile gündeme gelen Özil, yaptığı paylaşımda sürpriz bir itirafta bulundu.

Mesut Özil'den sürpriz itiraf! Desteklediği takımı açıkladı

Kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını terleten Mesut Özil, Juventus'u desteklediğini dile getirdi.

Mesut Özil'den sürpriz itiraf! Desteklediği takımı açıkladı

"SADECE BİR KULÜP EKSİK"

Mesut Özil, futbolculuk döneminde formasını giymek istediği takımı resmen açıkladı. Eski futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Mesut Özil'den sürpriz itiraf! Desteklediği takımı açıkladı

"Kariyerimde forma giydiğim bütün harika kulüplerle gurur duyuyorum. Sadece bir kulüp eksik. İtalyan aşkım Juventus."

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