Mesut Özil'den sürpriz itiraf! Desteklediği takımı açıkladı
Son dakika spor haberleri... Son olarak Başakşehir'de forma giyen ve futbol kariyerini noktalayan Mesut Özil, desteklediği sürpriz takımı sosyal medya hesabından açıkladı. İşte detaylar...
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"SADECE BİR KULÜP EKSİK"
Mesut Özil, futbolculuk döneminde formasını giymek istediği takımı resmen açıkladı. Eski futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kariyerimde forma giydiğim bütün harika kulüplerle gurur duyuyorum. Sadece bir kulüp eksik. İtalyan aşkım Juventus."
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