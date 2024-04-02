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Saarbrücken 0-2 Kaiserslautern (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Kupası'nda Saarbrücken'i deplasmanda 2-0 mağlup eden Kaiserslautern finale çıktı. İşte mücadeleden detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 01:16
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Saarbrücken 0-2 Kaiserslautern (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Kupası'nda Saarbrücken'i 2-0 mağlup eden Kaiserslautern finale çıktı.

Ludwigspark Stadı'nda üçüncü lig ekibi Saarbrücken'e konuk olan ikinci lig temsilcisi Kaiserslautern, 53. dakikada Marlon Ritter ve 75. dakikada Almamy Toure'nin kaydettiği gollerle galibiyete ulaştı.

Bayern Münih, Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach gibi Bundesliga ekiplerini eleyen kupanın sürpriz takımı Saarbrücken, yarı finalde elenmekten kurtulamadı.

Yarı finalin diğer ayağında yarın oynanacak Bayer Leverkusen-Fortuna Düsseldorf maçının galibi, Kaiserslautern'in finaldeki rakibi olacak.

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