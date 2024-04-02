Cristiano Ronaldo'nun Slovenya yenilgisinden sonra uyuduğu yatak satışa çıkarıldı

Slovenya geçtiğimiz hafta Portekiz'i hazırlık karşılaşmasında 2-0 mağlup etti. Portekiz kadrosu maç için gittiği Lübliyana'da bir otelde konakladı. Cristiano Ronaldo'nun bu otelde uyuduğu yatak satışa çıkarıldı.

Portekizli yıldızın beş bin euro'dan (173 bin lira) başlayan bir fiyatla açık artırmaya çıkan yatağının yanı sıra özel hazırlanmış CR7 temalı hediyelik eşyalar da satışa sunulacak.

Otel yönetimi, Cristiano Ronaldo'nun uyuduğu yatağı açık artırmayla 5 bin euro'dan (173 bin lira) başlayan bir fiyatla satışa çıkaracağını ve tüm geliri hayır kurumuna bağışlayacağını açıkladı: "Taraftarlara benzersiz bir sürpriz hazırlamaya karar verdik. Zira Cristiano Ronaldo'yu bir daha Slovenya'da ağırlama fırsatını bir daha bulmak oldukça zor."

Söz konusu yatağın başlangıç fiyatı 5.000 € olacak, ancak Cristiano Ronaldo'nun hayranlarınınca bu fiyatın oldukça yukarılara çıkması bekleniyor.