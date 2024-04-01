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Can Uzun şov

Milli Takımımızı tercih eden Can Uzun, Nürnberg'de yıldızını parlatmaya devam ediyor. 18 yaşındaki 10 numara, 3-3 biten H. Berlin'e attığı 2 golle resital sundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Can Uzun şov

Bundesliga 2'de milli oyuncumuz Can Uzun'un iki gol attığı maçta Nürnberg, Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı. Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki 27. hafta maçında Nürnberg'in gollerini, 14 ve 46. dakikada Can Uzun, 33. dakikada Schleimer attı. Ev sahibi takımın gollerini ise 44. dakikada Winkler, ikincisi penaltıdan olmak üzere 54 ve 56. dakikalarda Tabakovic attı. Zevkli karşılaşmada 85 dakika görev alan 18 yaşındaki milli futbolcumuz, bu sezon toplamda 18. golünü kaydederken, ligde ise 15. kez ağları sarstı. Bu sonuçla Hertha Berlin 38, Nürnberg ise 37 puana yükseldi.

MİLLİ FUTBOLCUYA TRANSFER TEKLİFİ YAĞIYOR

Almanya'da performansıyla rüzgar gibi esen Can Uzun, Almanya Futbol Federasyonu'nun da yoğun uğraşlarına rağmen geçtiğimiz günlerde milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını duyurmuş ve Macaristan'la yapılan özel maçta ilk kez milli formayı giymişti. Avrupa takımlarının da dikkatini çeken Uzun, transferi hakkında, "Bundesliga dışında Avrupa'dan da teklifler var. Menajerim ve ailem ile görüşeceğim ve kariyerim için en doğru kararı vereceğim" ifadelerini kullandı. Uzun'un Nürnberg'le sözleşmesi 2027'de sona eriyor.

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