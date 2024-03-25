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Gürcistan - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 play-off

EURO 2024 Play-off heyecanı sürüyor. Gürcistan ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gürcistan - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 12:30
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Gürcistan - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 play-off

Gürcistan - Yunanistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçları heyecanı başlıyor. Gürcistan ile Yunanistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Gürcistan - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜRCİSTAN - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürcistan - Yunanistan maçı 26 Mart Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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