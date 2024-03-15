UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Çeyrek, yarı final kura CANLI

UEFA KURA ÇEKİMİ | UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi için nefesler tutuldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak kurada, Avrupa'daki tek temsilcimiz olan Fenerbahçe'nin rakibi de belli olacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 15 Mart Cuma günü TSİ 14.00'te çekilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve PSG mücadele edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 15 Mart Cuma günü TSİ 15.00'te çekilecek. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde, West Ham, Liverpool, Milan, Roma, Atalanta, Leverkusen, Benfica ve Marsilya mücadele edecek.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi, 15 Mart Cuma günü TSİ 16.00'da çekilecek. UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde, Fenerbahçe, PAOK, Fiorentina, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Olympiakos ve Lille mücadele edecek.