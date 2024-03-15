Haberler Futbol UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Çeyrek, yarı final kura CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Çeyrek, yarı final kura CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi için kura heyecanı başladı. Çeyrek ve yarı final için yapılacak kura çekimi hakkında arama motorlarında 'UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?' soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 10:20 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 10:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Çeyrek, yarı final kura CANLI

UEFA KURA ÇEKİMİ | UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi için nefesler tutuldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak kurada, Avrupa'daki tek temsilcimiz olan Fenerbahçe'nin rakibi de belli olacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 15 Mart Cuma günü TSİ 14.00'te çekilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve PSG mücadele edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 15 Mart Cuma günü TSİ 15.00'te çekilecek. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde, West Ham, Liverpool, Milan, Roma, Atalanta, Leverkusen, Benfica ve Marsilya mücadele edecek.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi, 15 Mart Cuma günü TSİ 16.00'da çekilecek. UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde, Fenerbahçe, PAOK, Fiorentina, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Olympiakos ve Lille mücadele edecek.

DİĞER
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı! 'Annesi mi yoksa ablası mı?'
Para kulelerinde Ekrem'in "parmak izi!" CHP kaynıyor... Özgür Özel suçu Canan Kaftancıoğlu'na yıkma peşinde... Fatih Keleş'in ifadesi alınacak
G.Saray'ın yeni yıldızı İngiltere'den!
G.Saray transfer düğmesine bastı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bugün kimin maçı var? 15 Mart Cuma
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Dünyadan Futbol
BİM RAMAZAN KATALOĞU | 15 Mart Bu Cuma Bim'de Ramazan'a özel aktüel ürünler...
Cuma Hutbesi Diyanet 15 Mart 2024
Ramazan ayına özel Cuma mesajları 2024🤲
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlk play off bileti Boston'ın oldu! İlk play off bileti Boston'ın oldu! 10:15
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 09:56
Kartal'a o isimden kötü haber! Kartal'a o isimden kötü haber! 09:49
Transferde Ferdi bombası! Rekor bonservisle gidecek Transferde Ferdi bombası! Rekor bonservisle gidecek 09:46
G.Saray transfer düğmesine bastı! G.Saray transfer düğmesine bastı! 09:37
Santos'tan flaş transfer talebi! Santos'tan flaş transfer talebi! 09:34
Daha Eski
Arda Güler İspanya'da manşet oldu! Arda Güler İspanya'da manşet oldu! 09:25
G.Saray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! G.Saray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! 09:14
G.Saray Sanchez'i göndermedi! G.Saray Sanchez'i göndermedi! 09:01
G.Saray'da Ziyech krizi! G.Saray'da Ziyech krizi! 08:56
Flaş eleştiri! "Hala kendine gelemediğinin fotoğrafı" Flaş eleştiri! "Hala kendine gelemediğinin fotoğrafı" 08:45
Bugün kimin maçı var? 15 Mart Cuma Bugün kimin maçı var? 15 Mart Cuma 08:42