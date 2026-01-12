Galatasaray'dan Frattesi kararı! İtalyan basını duyurdu

Haberde öte yandan Inter'in Frattesi için yaklaşık 35 milyon euro talep ettiği, Frattesi'yi kadrosuna katmak isteyen kulübün 5 milyon euro kiralama bedeli ve 30 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile İtalyan futbolcuyu kadrosuna katabileceği vurgulandı.

Galatasaray haricinde Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın da Frattesi için nabız yokladığı ancak Forest'ın Galatasaray gibi Frattesi'ye 5 milyon euro maaş garanti edemeyeceği belirtildi.