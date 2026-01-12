CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan Frattesi kararı! İtalyan basını duyurdu

Galatasaray'dan Frattesi kararı! İtalyan basını duyurdu

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde bulunan Davide Frattesi hakkında İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların bu transfere dair dikkat çeken bir karar aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 11:33 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 11:53
Galatasaray'dan Frattesi kararı! İtalyan basını duyurdu

Galatasaray ile ismi transfer iddialarında yer alan Davide Frattesi hakkında son olarak flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Frattesi kararı! İtalyan basını duyurdu

İtalyan basını sarı-kırmızılıların transferde aldığı o kararı duyurdu.

Galatasaray'dan Frattesi kararı! İtalyan basını duyurdu

Tuttosport'un haberine göre, Galatasaray'ın şu anda Frattesi gibi ceza sahasına koşular yapan bir iç orta saha profilinden ziyade defansif bir orta saha aradığı için bu transferden uzaklaştığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan Frattesi kararı! İtalyan basını duyurdu

Haberde öte yandan Inter'in Frattesi için yaklaşık 35 milyon euro talep ettiği, Frattesi'yi kadrosuna katmak isteyen kulübün 5 milyon euro kiralama bedeli ve 30 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile İtalyan futbolcuyu kadrosuna katabileceği vurgulandı.

Galatasaray'dan Frattesi kararı! İtalyan basını duyurdu

Galatasaray haricinde Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın da Frattesi için nabız yokladığı ancak Forest'ın Galatasaray gibi Frattesi'ye 5 milyon euro maaş garanti edemeyeceği belirtildi.

Galatasaray'dan Frattesi kararı! İtalyan basını duyurdu

Ayrıca sarı-kırmızılılar gibi şampiyonluk için yarışmayan aksine kümede kalma mücadelesi veren Premier Lig ekibinin finansal fair play nedeniyle başlangıçta yalnızca satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunabileceği haberde yazıldı.

Galatasaray'dan Frattesi kararı! İtalyan basını duyurdu

Haberde son olarak Juventus, Napoli ve Roma'nın da transferde arka planda yer aldıkları ancak hiçbirinin Frattesi için Inter'in taleplerini karşılamaya hazır görünmediği belirtildi.

Galatasaray'dan Frattesi kararı! İtalyan basını duyurdu

Davide Frattesi'nin önceliğinin yurt dışına transfer olmaktan ziyade Serie A'da kalmak olduğu vurgulandı.

Galatasaray'dan Frattesi kararı! İtalyan basını duyurdu

Transfermarkt verilerine göre 28 milyon euro piyasa değeri olan Davide Frattesi'nin Inter ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

