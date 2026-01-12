CANLI SKOR ANA SAYFA
Juventus-Cremonese MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus-Cremonese MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Juventus ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Luciano Spalletti yönetiminde zirve yarışında iddiasını güçlendirmeyi hedefleyen Torino ekibi, evinde oynayacağı maçta 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. 36 puanla 5. sırada bulunan Juventus'ta Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Öte yandan zorlu deplasmanda kötü gidişi sonlandırmak isteyen Cremonese ise 22 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, Juventus-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 11:04
Juventus-Cremonese MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus-Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 20. hafta, Juventus ile Cremonese arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Luciano Spalletti yönetiminde zirve yarışındaki iddiasını korumak isteyen Juventus, sahasında alacağı galibiyetle yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. 36 puanla 5. basamakta yer alan siyah-beyazlılarda Kenan Yıldız'ın forma giyip giymeyeceği merak konusu. 22 puanla 13. sırada bulunan Cremonese ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek kötü gidişe dur demenin hesaplarını yapıyor. Peki, Juventus-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS-CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 20. haftasında oynanacak Juventus-Cremonese maçı 12 Ocak Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

JUVENTUS-CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Cremonese maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS-CREMONESE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Kenan Yıldız; David

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
1
