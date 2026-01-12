Trabzonspor'dan transferde Christian Makoun hamlesi!

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da stoper hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Bordo-mavililerin Bulgaristan ekibi Levski Sofia'nın formasını terleten Christian Makoun ile yakından ilgilendiği aktarıldı. İşte detaylar...
Fatih Tekke önderliğinde hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni Asır'ın haberine göre; bordo-mavililerin son olarak Bulgaristan ekibi Levski Sofia formasını terleten Christian Makoun için devrede olduğu aktarıldı. 25 yaşında 1.85 boyunda olan başarılı stoper bu sezon Bulgaristan Ligi'nde 14 maça çıkarken 1 gol attı 1 de asist yaptı. Piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösterilen Venezuela'lı stoperin Levski Sofia ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Makoun stoper dışında ön liberoda da görev alabiliyor.