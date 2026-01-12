CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'dan transferde Christian Makoun hamlesi!

Trabzonspor'dan transferde Christian Makoun hamlesi!

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da stoper hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Bordo-mavililerin Bulgaristan ekibi Levski Sofia'nın formasını terleten Christian Makoun ile yakından ilgilendiği aktarıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 10:16
Trabzonspor'dan transferde Christian Makoun hamlesi!
Fatih Tekke önderliğinde hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni Asır'ın haberine göre; bordo-mavililerin son olarak Bulgaristan ekibi Levski Sofia formasını terleten Christian Makoun için devrede olduğu aktarıldı. 25 yaşında 1.85 boyunda olan başarılı stoper bu sezon Bulgaristan Ligi'nde 14 maça çıkarken 1 gol attı 1 de asist yaptı. Piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösterilen Venezuela'lı stoperin Levski Sofia ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Makoun stoper dışında ön liberoda da görev alabiliyor.
