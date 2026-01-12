CANLI SKOR ANA SAYFA
Christian Makoun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Christian Makoun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Atletik yapısı, fiziki özellikleri ve birden fazla bölgede forma giymesiyle ön plana çıkan Christian Makoun, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle adı Türk takımlarıyla da anılan başarılı futbolcu hakkında, "Christian Makoun kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular gündem olmayı sürdürüyor. İşte, Christian Makoun istatistikleri ve kariyeri ile ilgili önce çıkan detaylar...

Christian Makoun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Fizik gücü, atletik yapısı ve sahada farklı mevkilerde görev alabilmesiyle dikkat çeken Christian Makoun, futbol gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan başarılı oyuncu için futbolseverler, "Christian Makoun kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Makoun'un kariyer yolculuğu, performans verileri ve öne çıkan istatistikleri merakla takip ediliyor. İşte detayar...

Christian Makoun kimdir?

CHRISTIAN MAKOUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Christian Makoun, 5 Mart 2000 tarihinde Venezuela'nın Valencia, Carabobo bölgesinde dünyaya geldi. Fiziki özellikleriyle dikkat çeken 25 yaşındaki Makoun 1,85 metre boyunda olup, sol ayağını kullanıyor.

Christian Makoun kaç yaşında?

CHRISTIAN MAKOUN HANGİ BÖLGEDE OYNUYOR?

Birden fazla mevkide tercih edilen Christian Makoun stoper bölgesinde oynuyor. Makoun ayrıca, ön libero ve sol bek olarak da forma giyiyor.

Christian Makoun nereli?

CHRISTIAN MAKOUN İSTATİSTİKLERİ VE KARİYERİ

Profesyonel futbolculuk kariyerine Zamora FC'de başlayan Christian Makoun, sırasıyla şu takımlarda oynadı:

Christian Makoun istatistikleri

Juventus U23 (Kiralık)

Inter Miami

Fort Lauderdale CF (Kiralık)

Charlotte FC

New England Revolution

Anorthosis

Levski Sofia

Christian Makoun kariyeri

Bu takımlarda 188 maça çıkan Christian Makoun 12 gol atarken, 8 kez asist yaptı. Venezuela Milli Takımı'nda 15 karşılaşmada süre bulan Makoun, 2 defa gol pası katkısında bulundu.

Christian Makoun piyasa değeri

CHRISTIAN MAKOUN PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Christian Makoun piyasa değeri 3 milyon euro.

