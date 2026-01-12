Christian Makoun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fizik gücü, atletik yapısı ve sahada farklı mevkilerde görev alabilmesiyle dikkat çeken Christian Makoun, futbol gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan başarılı oyuncu için futbolseverler, "Christian Makoun kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Makoun'un kariyer yolculuğu, performans verileri ve öne çıkan istatistikleri merakla takip ediliyor. İşte detayar...

CHRISTIAN MAKOUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Christian Makoun, 5 Mart 2000 tarihinde Venezuela'nın Valencia, Carabobo bölgesinde dünyaya geldi. Fiziki özellikleriyle dikkat çeken 25 yaşındaki Makoun 1,85 metre boyunda olup, sol ayağını kullanıyor.

CHRISTIAN MAKOUN HANGİ BÖLGEDE OYNUYOR?

Birden fazla mevkide tercih edilen Christian Makoun stoper bölgesinde oynuyor. Makoun ayrıca, ön libero ve sol bek olarak da forma giyiyor.

CHRISTIAN MAKOUN İSTATİSTİKLERİ VE KARİYERİ

Profesyonel futbolculuk kariyerine Zamora FC'de başlayan Christian Makoun, sırasıyla şu takımlarda oynadı:

Juventus U23 (Kiralık)

Inter Miami

Fort Lauderdale CF (Kiralık)

Charlotte FC

New England Revolution

Anorthosis

Levski Sofia

Bu takımlarda 188 maça çıkan Christian Makoun 12 gol atarken, 8 kez asist yaptı. Venezuela Milli Takımı'nda 15 karşılaşmada süre bulan Makoun, 2 defa gol pası katkısında bulundu.

CHRISTIAN MAKOUN PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Christian Makoun piyasa değeri 3 milyon euro.