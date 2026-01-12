CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den yağmurluklar için çılgın harcama!

Fenerbahçe'den yağmurluklar için çılgın harcama!

Fenerbahçe'de Turkcell Süper Kupa Finali'nde taraftarlara dağıtılan yağmurluklar oldukça dikkat çekmişti. Son olarak bu yağmurluklar için yönetimin yaptığı toplam harcamanın maliyeti gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 09:52 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 09:53
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den yağmurluklar için çılgın harcama!

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa final maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek uzun bir sürenin ardından müzesine kupa götürmenin mutluluğunu yaşadı.

Fenerbahçe'den yağmurluklar için çılgın harcama!

Bu mücadelede dikkat çeken detaylardan birisi de Fenerbahçe taraftarlarına dağıtılan yağmurluklar oldu. Son olarak bu yağmurluklar için Fenerbahçe yönetiminin toplam yaptığı harcama gün yüzüne çıktı.

Fenerbahçe'den yağmurluklar için çılgın harcama!

Sabah'ın haberine göre; 35 bin adet sipariş verilirken tanesi 50, 100 ve 150 TL seçenekleri arasından en pahalısı tercih edildi. Sarı-lacivertli kulüp, bu organizasyon için cebinden toplamda 5.2 milyon TL harcadı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeynep Sönmez 2. tura yükseldi! Zeynep Sönmez 2. tura yükseldi! 09:36
Arda Güler sinirlerine hakim olamadı! Arda Güler sinirlerine hakim olamadı! 09:23
Guendouzi hakkında bilinmeyen gerçek! Guendouzi hakkında bilinmeyen gerçek! 09:18
Sevilla-Celta Vigo maçı detayları Sevilla-Celta Vigo maçı detayları 09:09
Aslan'dan forvet ve 10 numara atağı! Aslan'dan forvet ve 10 numara atağı! 09:07
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 09:04
Daha Eski
Manisa FK-Ümraniyespor maçı detayları Manisa FK-Ümraniyespor maçı detayları 08:31
Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol 00:52
Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol 00:50
Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi 00:42
Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi 00:41
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli 00:31