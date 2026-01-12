CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Arda Güler sinirlerine hakim olamadı! Mağlubiyetin ardından öyle bir hareket yaptı ki...



Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler, takımının İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya mağlup olmasının ardından öfkesine yenik düştü. Güler'in o anları taraftar kamerasına yansıdı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 09:23


İspanya Süper Kupası final maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'da bulunan Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan Barcelona, kupayı müzesine götürdü.

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 68. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.

Arda Güler, maçın bitimiyle birlikte sinirlerine hakim olamadı ve dikkat çeken bir harekette bulundu.

Güler, maçın bitmesiyle birlikte saha kenarında duran şişeye tekme atmak istedi. Şişeye tekmeyi sallayan Arda'nın ayağı kaydı ve sırtüstü yere düştü.

Hızla yerden kalkan milli futbolcu eliyle yere vurup soyunma odasına gitti.

Arda Güler'in o anları taraftar kamerasına yansıdı. Yıldız futbolcu sosyal medyada dünya gündemine girerken, İspanyol basınında da manşetlere taşındı.

İŞTE O ANLAR

