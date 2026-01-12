Galatasaray'da 60 milyon Euro'luk kayıp! Taraftarlar isyan etti
Galatasaray son olarak Turkcell Süper Kupa final maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla mağlup olurken karşılaşmanın ardından ortaya çıkan o gerçek, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. İşte detaylar...
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 12:05Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 12:07
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa final maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmada oynanan futbol ve alınan sonuç Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.
Cimbom'da ayrıca bonservislerine toplamda 60 milyon Euro ödenen Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo'nun dev derbide yer almaması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken bir başka konu oldu. Uğurcan Çakır'ın, Fenerbahçe ile oynanan derbi öncesinde yedek kalacağını öğrenmesinin ardından moralinin çok bozulduğu belirtildi.
Wilfried Singo ise hazır olmadığı için bu zorlu karşılaşmada yer almadı.
En son 22 Kasım 2025'te Gençlerbirliği maçında 40 dakika sahada kalan Fildişili sağ bek, o tarihten bu yana forma giyemedi, Afrika Kupası'na da gidemedi.