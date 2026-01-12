HaberlerFenerbahçe İsmail Yüksek'e Avrupa'dan 4 talip birden! Fenerbahçe'nin transfer kararı...
İsmail Yüksek'e Avrupa'dan 4 talip birden! Fenerbahçe'nin transfer kararı...
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performans ile çıkış yakalayan İsmail Yüksek hakkında önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fransız basınında yer alan o habere göre milli futbolcuya Ligue 1 ve Premier Lig'den 4 takımın talip olduğu, Fenerbahçe'nin ise İsmail Yüksek hakkında dikkat çeken bir transfer kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan yeni transfer Matteo Guendouzi, maçın ilk golünü kaydeden isim oldu.
Süper Kupa'nın diğer golünü Jayden Oosterwolde attı ve Fenerbahçe kupanın sahibi oldu.
Turkcell Süper Kupa Finali'nde 'Maçın Adamı' Matteo Guendouzi seçilirken karşılaşmadaki bir isim daha takdirleri topladı.
Fenerbahçe'nin dinamosu İsmail Yüksek, maçın sarı-lacivertliler adına en etkili isimlerinden biriydi. Bu sezon gösterdiği performansla adı transfer söylentilerine karışan milli oyuncu, Fenerbahçe ve başkan Sadettin Saran, takımın dokunulmazlarından biri olarak görüyor.
Fransız basınında çıkan haberlere göre, İsmail Yüksek'in bu kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacak olmasından hayal kırıklığı yaşayan kulüpler var.
Puissance Marseille'in haberine göre Ligue 1 ekipleri Olympique Marsilya ve Olympique Lyon, kış döneminde kadrolarına katmak istediği İsmail Yüksek için girişimlerini yaz ayına sarkıtmak zorunda kaldı.
Ligue 1 ekiplerinin yanı sıra, İsmail Yüksek ile ilgilenen kulüplerin arasında Bundesliga'dan Stuttgart ve Ferdi Kadıoğlu'nun da formasını giydiği Premier Lig ekiplerinden Brighton bulunuyor.