Ziraat Türkiye Kupası
Genoa-Cagliari MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Genoa-Cagliari MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Genoa ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta kötü gidişe son vermeyi hedefleyen Genoa, 16 puanla 17. sırada yer alıyor. Kritik maçı kazanarak seri yakalamayı amaçlayan Cagliari ise 19 puanla rakibinin 2 sıra üzerinde bulunuyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi ekibin kazanacağı merak edilirken, "Genoa-Cagliari maçı canlı izle" konusunu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Genoa-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 10:02
Genoa-Cagliari MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Genoa-Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 20. hafta, alt sıraları yakından ilgilendiren Genoa-Cagliari mücadelesine sahne olacak. 16 puanla 17. basamakta bulunan Genoa, sahasında kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor. Rakibinin iki sıra üstünde, 19 puanla yer alan Cagliari ise bu kritik maçtan galibiyetle ayrılıp çıkış yakalamanın peşinde. Peki, Genoa-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENOA-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 20. haftasında oynanacak Genoa-Cagliari maçı 12 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

GENOA-CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Genoa-Cagliari maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

F.Bahçe'den yağmurluklar için çılgın harcama!
Dünyanın en iyi 15 stoperi açıklandı! Zirvenin sahibi o isim oldu...
Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi Bebek Otel'deki kaçak bölümlerin yıkımı başladı!
Guendouzi hakkında bilinmeyen gerçek!
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
