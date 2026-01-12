Genoa-Cagliari MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Genoa-Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 20. hafta, alt sıraları yakından ilgilendiren Genoa-Cagliari mücadelesine sahne olacak. 16 puanla 17. basamakta bulunan Genoa, sahasında kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor. Rakibinin iki sıra üstünde, 19 puanla yer alan Cagliari ise bu kritik maçtan galibiyetle ayrılıp çıkış yakalamanın peşinde. Peki, Genoa-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENOA-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 20. haftasında oynanacak Genoa-Cagliari maçı 12 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

GENOA-CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Genoa-Cagliari maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.