Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekorunu egale etti!

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'in teknik direktörlüğünü yapan Jorge Jesus, takımıyla birlikte dünya rekorunu egale etti. 23. hafta karşılaşmasında Al-Riyadh deplasmanından 3-1 galibiyetle ayrılan Al Hilal, üst üste 27 resmi maçını kazanarak dünya rekoruna ortak oldu.

Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Ruben Neves, 75. dakikada Michael ve 90+3. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti. Al-Riyadh'ın sayısı ise 52. dakikada Ali Albulayhi'nin kendi kalesine attığı golle geldi.

İŞTE DÜNYA FUTBOL TARİHİNDEKİ EN UZUN GALİBİYET SERİLERİ:

1- 27 Maç (2024) Al Hilal

2- 27 Maç (2017) The New Saints

3- 26 Maç (1972) Ajax

4- 25 Maç (1995) Ajax