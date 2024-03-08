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Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekorunu egale etti!

Son dakika spor haberi: Bir dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Jorge Jesus, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal ile tarih yazıyor. Son olarak deplasmanda Al-Riyadh'ı 3-1 mağlup eden Al Hilal, bu galibiyetle üst üste 27 resmi maçını kazandı ve dünya rekorunu egale etmeyi başardı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 19:41
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Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekorunu egale etti!

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'in teknik direktörlüğünü yapan Jorge Jesus, takımıyla birlikte dünya rekorunu egale etti. 23. hafta karşılaşmasında Al-Riyadh deplasmanından 3-1 galibiyetle ayrılan Al Hilal, üst üste 27 resmi maçını kazanarak dünya rekoruna ortak oldu.

Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Ruben Neves, 75. dakikada Michael ve 90+3. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti. Al-Riyadh'ın sayısı ise 52. dakikada Ali Albulayhi'nin kendi kalesine attığı golle geldi.

İŞTE DÜNYA FUTBOL TARİHİNDEKİ EN UZUN GALİBİYET SERİLERİ:

1- 27 Maç (2024) Al Hilal

2- 27 Maç (2017) The New Saints

3- 26 Maç (1972) Ajax

4- 25 Maç (1995) Ajax

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